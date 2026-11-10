ஆண்டுக்கு ஒருமுறை ஆழ்வார்களுக்கு குடும்ப சகிதம் காட்சியளித்து பரிசு வழங்கும் பெருமாள் பைவபம்
ஆண்டுக்கு ஒருமுறை ஆழ்வார்களுக்கு குடும்ப சகிதம் காட்சியளித்து பரிசு வழங்கும் பெருமாள் பைவபம்
UPDATED : நவ 10, 2026 05:41 AM
ADDED : நவ 10, 2026 04:51 AM
சேலம்; சவுந்தரராஜ பெருமாள் கோவில் உள்பட பல்வேறு கோவில்களில், ஆழ்வார்களுக்கு குடும்ப சகிதம் காட்சியளித்து, தீபாவளி பரிசு வழங்கும் 'ஜாலி சாலி' வைபவம் நேற்று நடந்தது.
தீபாவளி என்றாலே, அனைவரும் தங்கள் எஜமானர்களிடம் இருந்து இனாம் பரிசு பெறுவதும், பெரியவர்களிடம் ஆசி மற்றும் அன்பளிப்புகளை பெறுவதும் நடைமுறையில் உள்ளது. அதே போல் வைகுண்டத்தில் இருக்கும் பெருமாள், தனது தாசர்களான ஆழ்வார்களுக்கு தீபாவளி இனாம் பரிசு வழங்கும் வைபவம் திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் உள்ளிட்ட பல பெருமாள் கோவில்களில் ஆண்டுதோறும் தீபாவளி பண்டிகையில் நடந்து வருகிறது.
அதன்படி, சேலம் அம்மாபேட்டை சவுந்தரராஜ பெருமாள் கோவிலில், நேற்று தன்னை பக்தியாலும், பூமாலை மற்றும் பாமாலை பாடி கைங்கர்யம் தொண்டு செய்து தன்னிடம் பரமபதம் அடைந்த பன்னிரு ஆழ்வார்களுக்கும், பெருமாள் தீபாவளி பரிசு வழங்கி பாதசேவை கண்டருளினார். இதற்கு 'ஜாலி சாலி' வைபவம் என்ற பெயர்.நேற்று சவுந்தரராஜர் ஸ்ரீதேவி, பூதேவி, கோதாலட்சுமி என்ற ஆண்டாள் நாச்சியார் மற்றும் சவுந்தரவல்லி தாயார் என தனது நான்கு தேவியர்களுடன் குடும்ப சகிதமாக சர்வ அலங்காரத்தில் ஆழ்வார்கள் முன்பு எழுந்தருளி, ஒவ்வொரு ஆழ்வாராக அவரது திருநாமம் சொல்லி அழைக்க, பட்டாச்சாரியார்களால் அந்த குறிப்பிட்ட ஆழ்வார் திருமேனியை சுமந்து பெருமாளிடம் வர அவருக்கு புத்தாடை, பரிவட்டம் கட்டி மங்களாசாசனம் செய்து தீபாவளி இனாம் அளிக்கப்பட்டது.
இந்த வைபவத்தை காண ஏராளமான பக்தர்கள் வந்திருந்தனர். அனைவருக்கும் தீபாவளியையொட்டி, பெருமாளுக்கு நைவேந்தியமாக படைக்கப்பட்ட இனிப்பு, கார வகை பலகாரங்கள் பிரசாதமாக வழங்கப்பட்டது. ஆண்டுக்கு ஒரு நாள் மட்டுமே, சவுந்தரராஜர் நான்கு தேவியர்களுடன் குடும்ப சகிதமாக ஆழ்வார்களுக்கும் பக்தர்களுக்கும் அருள்பாலிப்பார்.
இதே போல் பட்டைக்கோவில் பிரசன்ன வரதராஜ பெருமாள் கோவிலிலும், நேற்று 'ஜாலி சாலி' வைபவம் நடந்தது. தொடர்ந்து, 'உபய நாச்சியார்களுடன்' வரதராஜர் ஊஞ்சலில் எழுந்தருள 'சகஸ்ர தீப' வழிபாடு நடந்தது. திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர்.