பகவதி அம்மன் கோவிலுக்கு சொந்தமான மண்டபத்தில் ‘டிக்கெட் கவுன்டர்’ அமைக்க எதிர்ப்பு
பகவதி அம்மன் கோவிலுக்கு சொந்தமான மண்டபத்தில் ‘டிக்கெட் கவுன்டர்’ அமைக்க எதிர்ப்பு
UPDATED : நவ 04, 2026 01:47 PM
ADDED : நவ 04, 2026 01:45 PM
சென்னை: கன்னியாகுமரி ஸ்ரீ பகவதி அம்மன் கோவிலுக்கு சொந்தமான கன்னியம்பலம் மண்டபத்தில், பூம்புகார் கப்பல் போக்குவரத்துக்கான, ‘டிக்கெட் கவுன்டர்’ அமைக்க, பக்தர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.
புகழ்பெற்ற கன்னியாகுமரி பகவதி அம்மன் கோவிலுக்கு சொந்தமான, ‘கன்னியம்பலம்’ எனும் ஒரு பழமையான கல் மண்டபம் உள்ளது. இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க மண்டபத்தில், கோவிலுக்கு வரும் ஆன்மிக பக்தர்கள், சுற்றுலா பயணிகள் ஓய்வெடுப்பதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர்.
கன்னியாகுமரி விவேகானந்தர் பாறைக்கு செல்லும், பூம்புகார் கப்பல் போக்குவரத்திற்கு, ஸ்ரீ பகவதி அம்மன் கோவிலுக்கு சொந்தமான ‘கன்னியம்பலம்’ மண்டபத்தில், டிக்கெட் கவுண்டர் அமைக்க முடிவு செய்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
உயர் நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, இந்த மண்டபமானது, கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்கள் ஓய்வெடுப்பதற்காக மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.
இத்தனை போராட்டங்களுக்கு பின் மீட்கப்பட்ட ஒரு புனிதமான மண்டபத்தை, மீண்டும் பூம்புகார் கப்பல் நிறுவனத்திடம் தாரை வார்ப்பது எந்த விதத்திலும் ஏற்புடையதல்ல என, பக்தர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து, அப்பகுதியினரும், பக்தர்களும் கூறியதாவது:
ஏற்கனவே பூம்புகார் கப்பல் கழகம், கோவில் நிர்வாகத்திற்கு 50 லட்சம் ரூபாய்க்கும் அதிகமாக வாடகை பாக்கி வைத்துள்ளது. இந்நிலையில், எந்த அதிகாரியின் உத்தரவின் பேரில், கன்னியாகுமரி கோவில் மேலாளர், இந்த இடங்களை பார்வையிட, பூம்புகார் கப்பல் கழக அதிகாரிகளுடன் சென்றார் என்பது மர்மமாக உள்ளது.
எந்த சூழ்நிலையிலும், இனிவரும் காலங்களில் கோவில் இடங்கள், பக்தர்கள் பயன்படுத்தும் புனித பகுதிகளை, தனிநபர்களுக்கோ அரசு சார்ந்த நிறுவனங்களுக்கோ, வழங்கக் கூடாது.
ஸ்ரீ பகவதி அம்மனை தரிசனம் செய்ய, நாள்தோறும் வரும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்களுக்கு, ஏற்கனவே அடிப்படை வசதிகளோ, ஓய்வெடுக்கும் இடங்களோ, பெண்களுக்கு தேவையான கழிப்பிட வசதிகளோ போதிய அளவில் இல்லை.
எனவே, குமரி மாவட்ட கோவில்களின் இணை ஆணையர், இந்த விவகாரத்தில் உடனடியாக தலையிட்டு, கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். தன்னிச்சையாக செயல்பட்டதாக கூறப்படும், கன்னியாகுமரி கோவில் மேலாளரிடம் இதுகுறித்து, விரிவான விளக்க அறிக்கை பெற வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.