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ஊராட்சி செயலர்களை இடமாற்ற உத்தரவு

ஊராட்சி செயலர்களை இடமாற்ற உத்தரவு

ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:15 AM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:15 AM

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சேலம்:சேலம் மாவட்டத்தில் ஊராட்சி செயலர்களை இடமாற்ற, கலெக்டர் இளம் பகவத் கடந்த, 8ல் உத்தரவு பிறப்பித்தார்.

அதில், 'ஊராட்சிகளில், 3 ஆண்டுக்கு மேல் பணிபுரியும் செயலர்களுக்கு தேவை, நிர்வாக நலன் அடிப்படையில் சம்பந்தப்பட்ட உதவி இயக்குனர்(ஊராட்சி, தணிக்கை) முன்னிலையில், கலந்தாய்வு முறையில் வட்டாரத்துக்குள் இடமாறுதல் வழங்கி, அதன் விபரங்களை அனுப்ப, பி.டி.ஓ.,க்களுக்கு(கி.ஊ.,) தெரிவிக்கப்படுகிறது' என, கூறப்பட்டுள்ளது. இது, அனைத்து பி.டி.ஓ.,க்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து, தமிழ்நாடு ஊராட்சி செயலர் சங்க மாநில பொருளாளர் மகேஸ்வரன் கூறுகையில், ''வீட்டு வரி வசூல் உள்பட பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்துவதில் இடர்பாடு ஏற்படும் எனக்கூறி, இடமாறுதல் உத்தரவு செயல்படுத்தப்படவில்லை. தற்போது ஆட்சி மாற்றத்தால், கலெக்டர் உத்தரவை விரைந்து செயல்படுத்த நடவடிக்கை தேவை,'' என்றார்.

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