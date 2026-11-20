/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ 'இயற்கை விவசாயம்' விழிப்புணர்வு பேரணி
ADDED : நவ 20, 2026 01:24 AM
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ஆத்துார்: ஆத்துார் ஒருங்கிணைந்த வேளாண் மற்றும் தோட்டக்கலைத்துறை சார்பில், இயற்கை விவசாயம் குறித்து விழிப்புணர்வு பேரணி, தென்னங்குடிபாளையத்தில் நேற்று நடந்தது.
வேளாண் உதவி இயக்குனர் சம்பத்குமார் தொடங்கி வைத்தார்.அதில் விவசாயிகள் அடையாள அட்டை பதிவு, மரக்கன்று நடுதல், போதை இல்லாத தமிழகம் உருவாக்குதல், இயற்கை விவசாயத்தின் அவசியம் குறித்து விழிப்புணர்வு பதாகைகள் ஏந்தியபடி, தனி யார் வேளாண் கல்லுாரி மாணவர்கள், விவசாயிகள் சென்றனர். தொடர்ந்து விவசாயிகளுக்கு காய்கறி விதை தொகுப்பு வழங்கி, மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டன. தோட்டக்கலை உதவி இயக்குனர் ஞானப்பிரியா உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.