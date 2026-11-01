காவேரி மருத்துவமனை சார்பில் 'படியேறு பாட்டி' விழிப்புணர்வு
காவேரி மருத்துவமனை சார்பில் 'படியேறு பாட்டி' விழிப்புணர்வு
ADDED : அக் 31, 2026 06:03 AM
சேலம்:சேலம்
காவேரி மருத்துவமனை சார்பில், 'படியேறு பாட்டி' விழிப்புணர்வு
திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கான குழுவில், எலும்பியல்,
தண்டுவடம் அறுவை சிகிச்சை மூத்த ஆலோசகர் அருண்; மூட்டு மாற்று அறுவை
சிகிச்சை நிபுணர் மணிவண்ணன்; எலும்பியல் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்
ராஜ்சிரிஷ் பெல்லால் ஸ்ரீதரன், தண்டுவட அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்
கார்த்திக்குமார் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
இதுகுறித்து மருத்துவர்
அருண் கூறுகையில், ''எங்கள் மருத்துவமனையின், 'ஓடி விளையாடு தாத்தா'
பிரசாரத்துக்கு கிடைத்த வரவேற்பு, முதியவர்கள் இடையே முழங்கால்
ஆரோக்கியம் மற்றும் இயக்கம் குறித்து, அதிக விழிப்புணர்வை
ஏற்படுத்தியது. இந்த அனுபவ அடிப்படையில், வயதான பெண்கள், முழங்கால்
தொடர்பான பிரச்னைகளுக்கு சரியான நேரத்தில் மருத்துவ ஆலோசனையை பெற
ஊக்குவிக்க, 'படியேறு பாட்டி' திட்டத்தை தொடங்குகிறோம். முழங்கால்
தேய்மானம், வயதானால் ஏற்படும் தவிர்க்க முடியாத பிரச்னையாக கருத
வேண்டியதில்லை. சரியான பரிசோதனை, சிகிச்சை மூலம், நோயாளிகள்
மீண்டும் இயக்கத்தைப்பெற்று சுறு சுறுப்பாக இருக்க முடியும் என்ற
செய்தியை, பாதிப்படைந்த பெண்களுக்கு கொண்டு செல்வதே நோக்கம்,''
என்றார்.
காவேரி மருத்துவமனையின், சேலம் வசதி பிரிவு இயக்குனர்
செல்வம் கூறுகையில், ''படியேறு பாட்டி திட்டம் மூலம், வயதான பெண்கள்,
அவர்களது குடும்பத்தினர், இப்பிரச்னைகளின் தன்மையை உணர்ந்து,
பொருத்தமான மருத்துவ சிகிச்சைகளை பெற ஊக்குவிக்கிறோம்,'' என்றார்.