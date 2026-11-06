குவாரி லாரியை சிறைபிடிக்க மக்கள் திட்டம் ஒன்றிய அதிகாரிகள் உடனடி பேச்சால் சமரசம்
குவாரி லாரியை சிறைபிடிக்க மக்கள் திட்டம் ஒன்றிய அதிகாரிகள் உடனடி பேச்சால் சமரசம்
UPDATED : நவ 06, 2026 02:17 AM
ADDED : நவ 06, 2026 01:39 AM
பனமரத்துப்பட்டி: சேலம் - நாமக்கல் நான்கு வழிச்சாலை, நாழிக்கல்பட்டி பிரிவு பஸ் ஸ்டாப்பில் இருந்து நிலவாரப்பட்டி அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி வழியே ஜருகுமலை அடிவாரம் வரை செல்லும் தார்ச்சாலை, பனமரத்துப்பட்டி ஒன்றிய கட்டுப்பாடில் உள்ளது.
ஓராண்டாக அச்சாலை வழியே நிலவாரப்பட்டியில் இருந்து பாரப்பட்டிக்கு, கல்குவாரி கனரக வாகனங்கள் இயக்கப்படுகின்றன. அதிக பாரம் தாங்காமல் சாலை சேதமடைந்தது. இதனால் கிராம சாலையில் கனரக வாகனங்கள் இயக்க, அப்பகுதி மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்தனர்.இந்நிலையில் கல்குவாரி டிப்பர் லாரிகளின் பாரம் தாங்காமல், பஸ் ஸ்டாப்பில் சர்வீஸ் சாலையோரம் கழிவுநீர் கால்வாய் மீதிருந்த சிறுபாலம் நேற்று உடைந்தது. இதனால் பாலம், சாலையை சீரமைக்கக்கோரி, கல்குவாரி லாரியை சிறைபிடித்து போராட்டம் நடத்த மக்கள் முடிவு செய்தனர்.
இதை அறிந்து, அங்கு வந்த, மல்லுார் போலீசார், பனமரத்துப்பட்டி ஒன்றிய அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர், மக்களிடம் பேசி சமாதானம் செய்தனர். தற்காலிகமாக பாலம் சீரமைக்கப்பட்டது. சாலை சீரைமக்க நடவடிக்கை எடுப்பதாக, அதிகாரிகள் உறுதி அளித்தனர்.
ஒன்றிய அதிகாரிகள் கூறுகையில், 'நாழிக்கப்பட்டி பிரிவு பஸ் ஸ்டாப் முதல் நிலவாரப்பட்டி ஊராட்சி எல்லை வரை, 2.5 கி.மீ., சாலையை புதுப்பிக்க, ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் திட்ட மதிப்பீடு தயாரித்து,
அரசின் அனுமதிக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. உடைந்த கழிவுநீர் கால்வாய் பாலத்தை, நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் சீரமைக்க வேண்டும்' என்றனர்.