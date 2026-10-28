/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/சவுந்தரராஜர் கோவிலில் 'பஞ்ச சமஸ்காரம்'
ADDED : அக் 26, 2026 01:45 AM
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சேலம்: சேலம், அம்மாபேட்டை சவுந்தரராஜ பெருமாள் கோவிலுக்கு நேற்று, ஸ்ரீரங்கம் கோவில் கந்தாடை அண்ணன் அழகிய சிங்கர் சுவாமிகள் வந்தார். அவருக்கு கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் பூரண கும்ப மரியாதை அளிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து கோவிலை சுற்றி வந்து, அனைத்து சன்னதி சுவாமிகளையும் தரிசித்தார்.
பின், கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் 'பஞ்ச சமஸ்கார' நிகழ்ச்சி நடந்தது. 10க்கும் மேற்பட்ட வைஷ்ணவர்களுக்கு, சுவாமிகள் யாகம் வளர்ந்து அவரது கையால், சங்கு சக்கர முத்திரைகளை, அவர்-களின் இரு தோள்களிலும் பதித்து, 'மந்திர உபதேசம்' செய்து ஆசி வழங்கினார். ஏற்பாடுகளை கோவில் பட்டாச்சாரியார்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் செய்திருந்தனர். அனைவருக்கும் பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.