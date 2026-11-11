/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/பயணிகள் வருகை 4 மடங்கு உயர்வு
ADDED : நவ 10, 2026 04:52 AM
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மேட்டூர்; மேட்டூர் அணை பூங்காவுக்கு, நேற்று சுற்றுலா பயணிகள் வருகை நான்கு மடங்கு அதிகரித்தது.
நேற்று முன்தினம் பொதுமக்கள் வீடுகளில் தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடியதால், மேட்டூர் அணை பூங்காவை வழக்கத்தை விட குறைவாக, 2,289 சுற்றுலா பயணிகளே பார்வையிட்டனர்.தீபாவளி முடிந்து நேற்று விடுமுறை என்பதால் மேட்டூருக்கு சுற்றுலா பயணிகள் குடும்பத்துடன் குவிந்தனர்.
மேட்டூர் அணை பூங்காவை, 8,512 பேர் பார்வையிட்டனர். நேற்று முன்தினத்தை விட நேற்று நான்கு மடங்கு பயணிகள் பார்வையிட்டதால் பூங்கா நுழைவு கட்டணம், மொபைல், பவளவிழா கோபுரம் செல்லும் கட்டணம் என நீர்வளத்துறைக்கு நேற்று மட்டும் மொத்தம், ஒரு லட்சத்து, 36 ஆயிரத்து, 80 ரூபாய் கட்டணம் வசூலானது.