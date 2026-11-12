ஓய்வூதியர் உயிர்வாழ் சான்று வீட்டில் இருந்தபடி பெறலாம்
ஓய்வூதியர் உயிர்வாழ் சான்று வீட்டில் இருந்தபடி பெறலாம்
ADDED : நவ 12, 2026 01:33 AM
சேலம்: இந்திய அஞ்சல் துறை, இந்தியா போஸ்ட் பேமென்ட்ஸ் வங்கி இணைந்து, ஓய்வூதியர்கள் வீட்டில் இருந்தபடி மின்னணு உயிர்வாழ் சான்று பெற வசதி செய்துள்ளது.
மத்திய, மாநில அரசுகள், பாதுகாப்புத்துறை, தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனம், பி.எஸ்.என்.எல்., உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளை சேர்ந்த ஓய்வூதியர்கள், இச்சேவையை பெறலாம்.கைரேகை பதிவு பயோமெட்ரிக் அங்கீகாரம் அல்லது முக அங்கீகார செயலி மூலம், ஓய்வூதியர் வீட்டில் இருந்தபடி
மின்னணு உயர்வாழ் சான்று பதிவு செய்யலாம். இதற்கு அந்தந்த பகுதி அஞ்சல் ஊழியர், கிராமிய அஞ்சல் ஊழியரை தொடர்பு கொண்டு, குறைந்த கட்டணத்தில் சேவையை பெறலாம்.
தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனம், பி.எஸ்.என்.எல்., பாதுகாப்புத்துறை ஓய்வூதியர்களுக்கு இச்சேவை இலவசம். வயது முதிர்ந்தோர், உடல் இயக்கத்தில் சிரமம் உள்ள ஓய்வூதியர், இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம் என, சேலம் கிழக்கு கோட்ட முதுநிலை அஞ்சல் கண்காணிப்பாளர் கோபாலன் தெரிவித்துள்ளார்.