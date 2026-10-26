/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/குடிநீர் கேட்டு மக்கள் சாலை மறியல்
ADDED : அக் 14, 2026 05:18 AM
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ஓமலுார்:காடையாம்பட்டி
டவுன் பஞ்சாயத்து, 12வது வார்டு நாச்சனம்பட்டியில் முறையாக
குடிநீர் வினியோகம் இல்லை. பாதிக்கப்பட்ட மக்கள், டவுன் பஞ்சாயத்தில்
புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை இல்லை. இந்நிலையில் அப்பகுதியில்
புதிதாக குடிநீர் பைப்லைன் அமைக்கப்பட்டு, பழைய பைப்லைனை அகற்ற,
அலுவலர்கள் முயன்றனர்.
இதனால் நேற்று மாலை, 6:00 மணிக்கு, பழைய
பைப்லைனை அகற்றக்கூடாது; முறையாக குடிநீர் வினியோகிக்க வேண்டும் என
வலியுறுத்தி, தீவட்டிப்பட்டி - காடையாம்பட்டி நெடுஞ்சாலையில்
மறியலில் ஈடுபட்டனர். தீவட்டிப்பட்டி போலீசார் பேச்சு நடத்தி, உரிய
நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கூறினர். இதனால் மக்கள் கலைந்து சென்றனர்.
இச்சம்பத்தால், அரை மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.