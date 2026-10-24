/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ சீரான குடிநீர் கேட்டு மக்கள் சாலை மறியல்
ADDED : அக் 23, 2026 05:20 AM
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தாரமங்கலம்: தாரமங்கலம், அமரகுந்தி ஊராட்சி தானங்காட்-டுவளவில், 50க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசிக்கின்றனர். அங்கு சில நாட்களாக முறையாக குடிநீர் வராததால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள், நேற்று காலை, 10:00 மணிக்கு, அமரகுந்தி ஊராட்சி அலு-வலகம் முன் தொளசம்பட்டி சாலையில் காலி குடங்களுடன் மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
தொளசம்பட்டி போலீசார் பேச்சு நடத்தினர். தொடர்ந்து அங்கு வந்த, தாரமங்கலம் மண்டல துணை பி.டி.ஓ., சேவியர் செல்வம், 'முறையற்ற இணைப்புகளால் மேல்நிலை நீர்கேதக்க தொட்-டிக்கு தண்ணீர் செல்லவில்லை. உரிய நடவ-டிக்கை எடுக்கப்படும்' என்றார். இதையடுத்து மறி-யலை கைவிட்டதால் போக்குவரத்தில் பாதிப்பு ஏற்படவில்லை.