/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ பட்டா கேட்டு நரிக்குறவ சமுதாய மக்கள் தர்ணா
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:06 AM
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ஆத்துார்; ஆத்துார் அருகே, அப்பமசமுத்திரம் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட நரிக்குறவன் காலனி பகுதியில், 20க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன.
இப்பகுதி மக்களுக்கு, பல ஆண்டுகளாக வீட்டு-மனை பட்டா வழங்காததால், அரசின் நலத்திட்ட உதவிகளை பெற முடியாமல் உள்ளனர். பட்டா வழங்கக்கோரி நேற்று, நரிக்குறவன் காலனி மக்கள், ஆத்துார் ஒன்றிய அலு-வலகத்தை முற்றுகையிட்டு தர்ணாவில் ஈடுபட்-டனர். ஆத்துார் பி.டி.ஓ., அருள்பாரதி மற்றும் போலீசார், பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். பட்டா வழங்குவது குறித்து, உயர் அதிகாரிகளிடம் பேசி தீர்வு காணப்படும் என, பி.டி.ஓ., உறுதியளித்த பின், அவர்கள் கலைந்து சென்றனர்.