சாலை வசதி செய்து தரக்கோரி மக்கள் மறியல் போராட்டம்

UPDATED : நவ 03, 2026 07:34 AM
ADDED : நவ 03, 2026 06:33 AM
சேலம்: சேலம் - இளம்பிள்ளை சாலையில், செம்மண் திட்டு பகுதியில் இருந்து கஞ்சமலை அடிவாரம் வரை செல்லும் ஊராட்சி சாலை, 14 ஆண்டுகளுக்கு முன் போடப்பட்டது. அந்த சாலை குண்டும் குழியுமாக இருப்பதால் பள்ளி, கல்லுாரி செல்லும் மாணவ, மாணவிகள் மட்டுமின்றி, பெரியவர்கள், வாகன ஓட்டிகள் என பலரும் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.
இந்த சாலையை சீரமைத்து தரக்கோரி, முதல்வரின் தனிப்பிரிவு மற்றும் ஊராட்சி தலைவரிடம் பலமுறை மனு வழங்கியும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. இதனால் ஆத்திரமடைந்த பூசநாயக்கனுார், மேல்காடு பகுதி மக்கள் நேற்று காலை, 8:30 மணிமுதல் அப்பகுதியில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். இதனால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
தகவல் அறிந்து வந்த இரும்பாலை போலீசார், வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கள் மறியலில் ஈடுபட்ட மக்களிடம் பேச்சுவார்தை நடத்தினர். அதில், கட்டாயம் விரைவில் தார்ச்சாலை அமைத்து தரப்படும் என உறுதியளித்ததை தொடர்ந்து, மறியலை கைவிட்டனர். மறியல் போராட்டத்தால் 2 மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.