சாலையை சீரமைக்கக்கோரி நடுத்தெரு மக்கள் மறியல்

ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:05 AM
சேலம், ஜூலை 18
சேலம், அன்னதானப்பட்டி, மாரியம்மன் கோவில் அருகே நடுத்தெருவில், சாலைகள் சீரழிந்து, குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. இதனால் அவதிப்-பட்ட மக்கள், மாநகராட்சி அதிகாரிகளிடம் பல-முறை மனு அளித்தும் பலனில்லை. நேற்று, அகர மகால் முன், மக்கள், சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது சேலம் மாந கராட்சியை கண்டிக்-கிறோம்; உயிர் பாதுகாக்க சாலை அவசியம் உள்-ளிட்ட பல்வேறு வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகை-களை ஏந்தி, சேதமடைந்த சாலையை சீரமைக்க வேண்டும் என கோஷம் எழுப்பினர்.
அன்னதானப்பட்டி போலீசார் பேச்சு நடத்தினர். தொடர்ந்து கொண்டலாம்பட்டி மண்டல அலுவ-லக அதிகாரிகள் வந்து, பேச்சு நடத்தினர். அப்-போது, 'இன்னும் சில நாட்களில் சேதமடைந்த சாலை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்' என உறுதி அளித்தனர். இதனால் மக்கள் மறியலை கைவிட்டனர். இச்சம்பவத்தால் சிறிது நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.