சுரங்கப்பாதை பணி மீண்டும் தொடக்கம் எதிர்ப்பு தெரிவித்து மக்கள் சாலை மறியல்
சுரங்கப்பாதை பணி மீண்டும் தொடக்கம் எதிர்ப்பு தெரிவித்து மக்கள் சாலை மறியல்
ADDED : நவ 21, 2026 04:43 AM
தலைவாசல்: தலைவாசல் அருகே சார்வாய் வழியே, சேலம் - விருத்தாசலம் அகல ரயில் பாதை செல்கிறது. அங்குள்ள ரயில்வே கேட் வழியை, 10க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் பிரதான சாலையாக பயன்படுத்துகின்றனர்.
குறிப்பாக விவசாயிகள், மரவள்ளி கிழங்கு, கரும்பு, மக்காச்சோளம், பருத்தி உள்ளிட்ட பயிர்களை கொண்டு செல்லும் பிரதான வழியாக உள்ளது.அந்த ரயில்வே கேட்டை அகற்றிவிட்டு, சுரங்கப்பாதை அமைக்கும் பணியை, ரயில்வே நிர்வாகம் மேற்கொண்டது. இதற்கு மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்ததால், அப்பணி தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டது.
இந்நிலையில் நேற்று மதியம், 12:00 மணிக்கு, மீண்டும் சுரங்கப்பாதை பணி தொடங்கப்பட்டதால், மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து, அந்த பாதையிலேயே சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். இதை அறிந்து, அங்கு வந்த வருவாய்த்துறையினர், தலைவாசல் போலீசார், பேச்சு நடத்தினர்.
அப்போது, 'சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகளிடம் தகவல் தெரிவித்து உரிய தீர்வு காணப்படும்' என உறுதி அளித்தனர். இதனால் மதியம், 12:30 மணிக்கு, மக்கள் கலைந்து சென்றனர்.