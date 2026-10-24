இலவச பஸ் பயண திட்டத்தில் சேர்க்கக்கோரி மாற்றுத்திறனாளிகள் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்
இலவச பஸ் பயண திட்டத்தில் சேர்க்கக்கோரி மாற்றுத்திறனாளிகள் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்
UPDATED : அக் 23, 2026 06:31 AM
ADDED : அக் 23, 2026 05:15 AM
சேலம், அக். 23
தமிழ்நாடு அனைத்து வகை மாற்றுத்திறனா-ளிகள், பாதுகாப்போர் உரிமைகளுக்கான சங்கம், நங்கவள்ளி ஒன்றிய கிளை சார்பில், மேட்டூர் ஸ்டேட் வங்கி அருகே கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நேற்று காலை நடந்தது. மேட்டூர் வட்ட தலைவர் பவுல்ராஜ் தலைமை வகித்தார். அதில் தமிழக அரசின் வெற்றிப்பயண திட்டத்தில், மாற்றுத்திற-னாளிகள், பாதுகாவலர் பயணம் செய்ய உத்தரவு வழங்குதல் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தினர்.
மாவட்ட பொருளாளர் ஜான் பெர்னாண்டஸ், நங்கவள்ளி ஒன்றிய செயலர் நாகேந்திரன், மேட்டூர் தாலுகா, கிளை நிர்வாகிகள் உள்பட, 50க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர்.
அதேபோல் இடைப்பாடியில் நடந்த ஆர்ப்பாட்-டத்தை, தாலுகா செயலர் உமாகாந்த் தொடங்கி வைத்தார். தாலுகா தலைவர் வடிவேல் தலை-மையில், சேலம் மாவட்ட செயலர் குணசேகரன், தாலுகா பொருளாளர் முருகன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
ஆத்துார் பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் முன், மாவட்ட இணை செயலர் அழகுவேல் தலைமையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. ஓமலுார் பஸ் ஸ்டாண்ட் எதிரே, ஓமலுார் மற்றும் காடையாம்பட்டி வட்-டாரம் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. ஏராள-மானோர் பங்கேற்றனர்.
குறைதீர் முகாம்
மேட்டூர் சப் - கலெக்டர் அலுவலகத்தில், கோட்ட அளவில் மாற்றுத்திறனாளிகள் சிறப்பு குறைதீர் முகாம் நேற்று நடந்தது. சப் - கலெக்டர் அம்ருதா தலைமை வகித்தார். மேட்டூர், ஓமலுார், காடையாம்பட்டி தாலுகா மாற்றுத்திறனாளிகள் பங்கேற்றனர். அவர்கள், இலவச வீட்டுமனை பட்டா, உபகரணங்கள், பேட்டரி வாகனம் உள்-ளிட்டவை கேட்டு, மனு வழங்கினர்.