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விபத்து வழக்கில் ரூ.58 லட்சம் மக்கள் நீதிமன்றம் உத்தரவு

விபத்து வழக்கில் ரூ.58 லட்சம் மக்கள் நீதிமன்றம் உத்தரவு

ADDED : ஜூலை 24, 2026 01:59 AM

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ADDED : ஜூலை 24, 2026 01:59 AM

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ஆத்துார்: விபத்து வழக்கில், 58 லட்சம் ரூபாயை வழங்கும்படி, ஆத்துார் மக்கள் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

தலைவாசல் அருகே, நத்தக்கரை கிராமத்தை சேர்ந்த அன்ப-ழகன் மகன் சதீஷ்குமார், 34. இவர், கள்ளக்குறிச்சி, கீழ்குப்பம் சுங்கச்சாவடியில் ஆடிட்டராக பணிபுரிந்து வந்தார். கடந்த, 2023, அக்., 3ல், நத்தக்கரையில் இருந்து, ஆறகளூர் பிரிவு சாலையில், பைக்கில் சென்றார். அப்போது, மினி சரக்கு வேன், பைக் மீது மோதியதில் சதீஷ்குமார் படுகாயமடைந்தார்.இந்த விபத்தில், சதீஷ்குமாருக்கு வலது தோள், கை சேதம-டைந்தது. கோவை தனியார் மருத்துவமனையில், வலது தோள்-பட்டை பகுதியை அகற்றினர். இதுகுறித்து சதீஷ்குமார் மனைவி சவுமியா, ஆத்துார் மக்கள் நீதிமன்றத்தில், 1.25 கோடி ரூபாய் கேட்டு வழக்கு தொடர்ந்தார்.

இந்த வழக்கை நேற்று சார்புநீதிபதி கணேசன், ஓய்வு பெற்ற மாவட்ட அமர்வு நீதிபதி குணசேகரன் ஆகியோர் விசாரணை செய்தனர்.

விபத்து வழக்கில், தனியார் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனம், 58 லட்சம் ரூபாயை, ஆறு வாரத்திற்குள் வழங்க வேண்டும் என, நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர். தொடர்ந்து, விபத்து வழக்கு உத்தரவை, பாதிக்-கப்பட்ட சதீஷ்குமாரிடம், நீதிபதி கணேசன் வழங்கினார்.

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