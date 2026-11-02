கிராம சபை கூட்டத்தில் மக்கள் வாக்குவாதம்

ADDED : நவ 02, 2026 01:59 AM
சேலம்: உள்ளாட்சி தினத்தை முன்னிட்டு, சேலம் மாவட்டத்தில் அனைத்து ஊராட்சிகளிலும் கிராம சபை கூட்டம் நேற்று நடந்தது.
மக்கள், அடிப்படை வசதிகள் உள்பட பல்வேறு கோரிக்கைகள் குறித்து மனு அளித்தனர். அத்துடன் முக்கிய தேவைகள் தீர்மானங்களாக நிறைவேற்றப்பட்டன.கொண்டப்பநாயக்கன்பட்டியில் நடந்த கூட்டத்துக்கு, துணை பி.டி.ஓ., வெங்கடாசலம் தலைமை வகித்தார். அதில் சத்யா நகரில், 2023ல், 7.85 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் கட்டப்பட்ட பொது சுகாதார வளாகத்தை மக்கள் பயன்பாடுக்கு கொண்டு வருதல்; வீட்டுமனை பட்டா வழங்குதல்; மயானத்தில் எரிமேடை அமைக்க வலியுறுத்தினர். அப்போது சிலர், அடிப்படை வசதிகள் கேட்டு அதிகாரிகளுடன் வாக்குவாதத்தில்
ஈடுபட்டதால் சிறிது நேரம் சலசலப்பு உண்டானது.
ஆழ்துளை குழாய் கிணறு
காடையம்பட்டி தாலுகா கஞ்சநாயக்கன்பட்டியில், ஊராட்சி செயலர் ஜெயவேல் தலைமையில் கிராம சபை கூட்டம், மலைப்பெருமாள் கோவில் அடிவாரத்தில் நடந்தது. மக்கள், அரசு பள்ளிக்கு கூடுதல் ஆழ்துளை குழாய் கிணறு, பொதுக்கழிப்பறையை பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வருதல் உள்ளிட்ட மனுக்களை வழங்கினார். மேலும் ஊராட்சிக்கு செலுத்த வேண்டிய வரி இனங்களை விரைந்து வசூலித்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு தீர்மானங்கள்
நிறைவேற்றப்பட்டன.