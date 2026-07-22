/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ ஏரியில் மக்கள் போராட்டம் மண் கடத்தியோர் ஓட்டம்
ADDED : ஜூலை 22, 2026 05:43 AM
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இடைப்பாடி:இடைப்பாடி,
வாழகுட்டப்பட்டி ஏரியில், பொதுப்பணித்துறை அனுமதியின்றி, 10
பொக்லைன், 20 டிராக்டர்கள் மூலம், நேற்று மண் அள்ளும்படி நடந்தது.
இதனால் மக்கள், ஏரியில் புகுந்து, 'அனுமியின்றி மண் எடுக்கக்கூடாது'
என போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதை அறிந்து, இடைப்பாடி தாசில்தார்
நாகூர் மீராஷா உள்ளிட்டோர் வந்து விசாரித்தனர். இதை அறிந்த, மண்
அள்ளியவர்கள், வாகனங்களுடன் அவசர தப்பிச்சென்றனர். தொடர்ந்து
போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மக்களிடம், தாசில்தார் பேச்சு நடத்தி
சமரசப்படுத்தியதால், அவர்கள் கலைந்துசென்றனர்.