காவிரியில் கழிவு கலப்பதாக மனுதாக்கல் அக்., 16க்குள் கருத்து சொல்ல அறிவிப்பு
காவிரியில் கழிவு கலப்பதாக மனுதாக்கல் அக்., 16க்குள் கருத்து சொல்ல அறிவிப்பு
ADDED : செப் 30, 2026 06:09 AM
மேட்டூர்; 'மேட்டூர் காவிரி ஆற்றில் பாதாள சாக்கடை கழி-வுநீர் நேரடியாக கலப்பதால் தண்ணீர் மாச-டைந்து, அதை குடிப்பவர்கள் நோயால் பாதிக்கப்-படுகின்றனர். இதனால் கழிவு கலப்பதை, நக-ராட்சி நிர்வாகம் தடுத்து, சுத்தமாக வைக்க நடவ-டிக்கை எடுக்க வேண்டும். சுகாதாரக்கேடு தொடர்பாக உரிய விளக்கம் தர வேண்டும்' என, மேட்டூர், பெரியண்ணன் நகரை சேர்ந்த பல் மருத்துவர் சந்திரமோகன், 53, என்பவர், நகராட்சி மக்களின் பிரதிநிதியாக, மேட்டூர் உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் மனுதாக்கல் செய்ய, ஒரு வாரத்-துக்கு முன் அனுமதி கோரினார். இது, கடந்த, 16ல் நீதிபதி செல்வம் முன் விசாரணைக்கு வந்தது.
அதில், 'பிரதிநிதித்துவ வழக்கு தாக்கல் செய்ய ஏதும் ஆட்சேபனை இருந்தால், மக்கள் வரும் அக்., 16 காலை, 10:00 மணிக்கு நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி தெரிவிக்கலாம் என, வி.ஏ.ஓ., அறிவிப்பு செய்ய வேண்டும்' என உத்தரவிட்டார். அதன்படி, இந்த உத்தரவு குறித்த தகவல், நேற்று காலை, மேட்டூர் தாலுகா அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள நவப்பட்டி வி.ஏ.ஓ., அலுவலக அறிவிப்பு பல-கையில் ஒட்டப்பட்டது.