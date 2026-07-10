/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/திருவிழாவில் ஒரு சமுதாய புறக்கணிப்பை தவிர்க்க மனு
ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:10 AM
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ஆத்துார்:ஆத்துார்,
மந்தைவெளி, சிங்காரப்பேட்டையை சேர்ந்த, வி.சி., நிர்வாகி செல்வம்,
மந்தைவெளி மக்கள், ஆத்துார் தாலுகா அலுவலகத்தில், தாசில்தார்
பாலாஜியிடம் நேற்று அளித்த மனு:
அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாடில்
உள்ள பெரிய மாரியம்மன், செல்லியம்மன், அய்யனார், கருப்பையா
கோவில்களில், சில தனி நபர்களின் ஆதிக்கத்தில், திருவிழாக்கள்
நடத்தப்படுகின்றன. செல்லியம்மன் கோவிலில் எருமைக்கிடா
வெட்டுதலுக்கு பின், தேர் இழுக்கும் வழக்கம் உள்ளது. அந்த வழிபாட்டு
உரிமையை தடுத்து, ஒரு சமுதாயத்தினருக்கு தீண்டாமை கொடுமை
செய்கின்றனர். இக்கோவில்களில் அனைத்து சமூகத்தினரையும் சமமாக
விழாவில் பங்கேற்க செய்ய வேண்டும்.