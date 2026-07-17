/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ அத்திப்பட்டி விவகாரம் ஆய்வு குழு அமைக்க மனு
ADDED : ஜூலை 17, 2026 01:25 AM
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பனமரத்துப்பட்டி: பனமரத்துப்பட்டி ஏரியில் விவசாயம் செய்தவர்களை, 2004ல், சேலம் மாநகராட்சி நிர்வாகம் வெளியேற்றியது. சமீபத்தில் அத்-திப்பட்டியில் முகாமிட்ட விவசாயிகள், மீண்டும் விவசாய பணியை தொடங்கினர். ஆனால் ஏரியில் அத்துமீறி நுழைந்து, பயிர் சாகுபடி செய்யும் நபர்கள் மீது நடவடிக்கை கோரி, பனமரத்-துப்பட்டி போலீஸ் ஸ்டேஷனில் மாநகராட்சி நிர்வாகம் புகாரளித்-தது.
இந்நிலையில் நேற்று, அகில இந்திய விவசாயிகள் மகா சபை நிர்வாகிகள், போலீஸ் ஸ்டேஷனில் அளித்த மனுவில், 'அத்திப்-பட்டி நிலம் தொடர்பாக, வருவாய், வனத்துறை, மாநகராட்சி, பொதுப்பணித்துறை, விவசாயிகள் அடங்கிய ஆய்வு குழு அமைக்க வேண்டும். தொடர்ந்து விசாரித்து, ஆவணங்களை ஆய்வு செய்து சுமுக தீர்வு காண வேண்டும்' என கூறப்பட்டுள்-ளது.