ADDED : ஆக 09, 2026 04:49 AM
சேலம்:பள்ளி மாணவர்களுக்கு தபால் தலை சேகரிப்பு, வினாடி - வினா போட்டி நடக்க உள்ளது.
இதுகுறித்து சேலம் கிழக்கு கோட்ட முதுநிலை கண்காணிப்பாளர் கோபாலன் அறிக்கை:
அஞ்சல்
துறை, 'தீன் தயாள் ஸ்பார்ஸ் யோஜனா' கல்வி உதவித்தொகை திட்டத்தை
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற, தபால்தலை
சேகரிப்பு மன்றம் செயல்படும் பள்ளிகளை சேர்ந்த, 6 முதல், 9ம் வகுப்பு
படிக்கும், மன்ற உறுப்பினர்களாக உள்ள மாணவர்களுக்கு தபால் தலை
சேகரிப்பு, வினாடி - வினா போட்டி நடக்க உள்ளது.
இதில் பங்கேற்க
கடைசியாக நடந்த இறுதி தேர்வில், 60 சதவீத மதிப்பெண் பெற்றிருக்க
வேண்டும். எஸ்.சி., - எஸ்.டி., மாணவர்களுக்கு, 5 சதவீத தளர்வு உண்டு.
விண்ணப்பங்களை,
www.tamilnadupost.cept.gov.in என்ற இணையத்தில் பதிவிறக்கி, பூர்த்தி
செய்து, 'தபால் துறை தலைமை அதிகாரி, மேற்கு மண்டலம், கோவை' என்ற
முகவரிக்கு, செப்., 1க்குள் அனுப்ப வேண்டும். விண்ணப்ப மேல் உறை மீது,
'தீனதயாள் ஸ்பார்ஸ் யோஜனா 2026 - 27' என குறிப்பிட வேண்டும். வெற்றி
பெறும் மாணவர்களுக்கு, 6,000 ரூபாய் கல்வி உதவித்தொகை
வழங்கப்படும். விபரங்களுக்கு சேலம் கிழக்கு கோட்ட தபால்
அலுவலகத்தை நேரிலோ அல்லது 0427 - 2253050, 2266370 என்ற எண்களிலோ
தொடர்பு கொள்ளலாம்.