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கொடி கட்டுவதில் கவனக்குறைவு உடற்கல்வி ஆசிரியர் 'சஸ்பெண்ட்
கொடி கட்டுவதில் கவனக்குறைவு உடற்கல்வி ஆசிரியர் 'சஸ்பெண்ட்
ADDED : அக் 29, 2026 04:03 AM
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சேலம்: பள்ளி கல்வித்துறை சார்பில், 67வது குடியரசு தின மாநில தடகள விளையாட்டு போட்டி தொடக்க விழா, சேலம் காந்தி மைதானத்தில் நேற்று நடந்தது.
போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் தொடங்கிவைத்து, தேசியக்கொடி ஏற்றியபோது, கயிறு அறுந்து தலைகீழாக தொங்கியது. இது, அரசு அதிகாரிகள், மாணவ, மாணவியர் என, 1,000க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்ற விழாவில், அவமரியாதையாக அமைந்தது. மேலும் கொடியை கட்டுவதில் கவனக்குறைவாக இருந்த, உடற்கல்வி ஆசிரியர் ஜான் என்பவரை, 'சஸ்பெண்ட்' செய்து, மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர்
எல்லப்பன் உத்தரவிட்டார்.