8 இடத்தில் முதல்வர் விஜய் படம் போட்ட பிளக்ஸ் பேனர் கிழிப்பு
8 இடத்தில் முதல்வர் விஜய் படம் போட்ட பிளக்ஸ் பேனர் கிழிப்பு
ADDED : அக் 28, 2026 05:36 AM
சங்ககிரி: சேலம் மாவட்டம், சங்ககிரி சட்ட
சபை தொகுதிக்குட்பட்ட பல பகுதிகளில், முதல்வர் விஜய் படம் போட்ட, த.வெ.க., பிளக்ஸ் பேனர்களை மர்ம நபர்கள் நேற்று முன்தினம் இரவு கிழித்துள்ளனர்.
சேலம் வடமேற்கு மாவட்ட த.வெ.க., செயலாளராக, இடங்கணசாலையை சேர்ந்த செந்தில்குமார் உள்ளார். செந்தில்குமாருக்கு நேற்று பிறந்தநாள் என்பதால், அவரது படத்துடன் சங்ககிரி தொகுதியில் உள்ள தேவூர், சங்ககிரி, மகுடஞ்சாவடி, இடங்கணசாலை, காகாபாளையம், குஞ்சாம்பாளையம் மூலப்பாதை உள்ளிட்ட, 50க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் முதல்வர் விஜய், பொதுச்செயலாளர் ஆனந்த், போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன், வட மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் செந்தில்குமார் ஆகியோர் படங்களை போட்டு, செந்தில்குமாரை வாழ்த்தி அந்தந்த பகுதிகளில் உள்ள, த.வெ.க., நிர்வாகிகளின் படங்களையும் போட்டு முக்கிய இடங்களில், செந்தில்குமாரின் ஆதரவாளர்கள் பிளக்ஸ் பேனர்களை வைத்திருந்தனர்.இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் இரவு, மர்ம நபர்கள், இடங்கணசாலை, மகுடஞ்சாவடி, காகாபாளையம், தேவூர், சுண்ணாம்பு கரட்டூர், கத்தேரி, அன்னமார்கோவில், மேட்டுபாளையம் ஆகிய, 8 இடங்களில் முதல்வர் விஜய் படம் போட்ட பிளக்ஸ் பேனரை கிழித்து சாலையில் வீசியுள்ளனர். பிளக்ஸ் பேனர் கிழித்தது குறித்து தேவூர், மகுடஞ்சாவடி போலீஸ் ஸ்டேஷனில் அக்கட்சியினர் புகார் கொடுத்துள்ளனர். இது குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
கோஷ்டி பூசல் காரணம்?
மாவட்ட செயலாளர் செந்தில்
குமாரின் பிறந்த நாள் பிளக்ஸ் பேனர்கள் கிழிக்கப்பட்டதற்கு, அக்கட்சியில் இருக்கும் கோஷ்டி பூசலே காரணம் என கூறப்படுகிறது. போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன், மாவட்ட செயலாளர் செந்தில்குமார் இடையே, த.வெ.க., ஆட்சி அமைந்ததில் இருந்தே கோஷ்டி பூசல் இருந்து வருகிறது. விசாரணைக்கு பிறகே, முதல்வர் விஜய் படம் வைத்த பிளக்ஸ் பேனர்களை கிழித்தது யார் என்று தெரிய வரும் என, போலீசார் தெரிவித்தனர்.