/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ வரும் 29ல் பொதுக்குழு பா.ம.க., அறிவிப்பு
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:06 AM
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சென்னை; 'மாமல்லபுரத்தில், வரும் 29ம் தேதி பா.ம.க., பொதுக்குழுக் கூட்டம் நடக்கும்' என, அக்கட்-சியின் தலைவர் அன்புமணி தெரிவித்துள்ளார்.
அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில்,'பா.ம.க., பொதுக்குழுக் கூட்டம், வரும் 29ம் தேதி, காலை 11:00 மணிக்கு, மாமல்லபுரத்தில் உள்ள 'கான்ப்-ளுயன்ஸ்' அரங்கில் நடக்கும், இதில், பா.ம.க., பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் அனைவரும், தவ-றாமல் பங்கேற்க வேண்டும்' என, கூறியுள்ளார்.கடந்த 2024 டிச., 28ல் நடந்த பா.ம.க., பொதுக்-குழுக் கூட்டத்தில்தான், அக்கட்சியின் நிறுவனர் ராமதாஸ் அன்புமணி இடையே மோதல் வெடித்தது. அதைத் தொடர்ந்து, கடந்த ஆண்டு இருவரும் தனித்தனியாக பொதுக்குழுவை நடத்-தினர். சட்டசபை தேர்தலுக்கு பின், இருவரும் இணைந்த நிலையில், வரும் 29ம் தேதி பா.ம.க., பொதுக்குழு நடப்பது குறிப்பிடத்தக்கது