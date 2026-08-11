/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ குழந்தை திருமணம் ரவுடி மீது 'போக்சோ'
ADDED : ஜூலை 30, 2026 02:01 AM
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சேலம்: சேலம், கன்னங்குறிச்சியை சேர்ந்த சரண்யா என்பவரது வீட்டில் தங்கி, 17 வயது சிறுமி வேலை செய்து வந்தார். அவரது வீட்-டுக்கு, அழகாபுரத்தை சேர்ந்த ரவுடி அஜித்குமார், 45, சென்று வந்த நிலையில், சிறுமியிடம் பழகியவர்,
அவரை கடத்திச்சென்-றுவிட்டார்.இப்புகாரில் கன்னங்குறிச்சி போலீசார், சிறுமியை தேடி வந்தனர். இந்த வழக்கு, அம்மாபேட்டை மகளிர் போலீசாருக்கு மாற்றப்-பட்டு நடந்த விசாரணையில், சிறுமியை ரவுடி திருமணம் செய்து கொண்டது தெரிந்தது. தொடர்ந்து சிறுமியை மீட்ட போலீசார், கடத்தல், குழந்தை திருமணம், போக்சோ பிரிவுகளில் வழக்குப்
பதிந்து அஜித்குமாரை தேடுகின்றனர்.