/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/தங்கையுடன் பழகி வந்த அண்ணன் மீது போக்சோ
ADDED : அக் 28, 2026 05:45 AM
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தாரமங்கலம்: தாரமங்கலத்தை சேர்ந்த பிளஸ் 2 படித்து வந்த, 16 வயது சிறுமி கடந்த, 4ல், கடைக்கு செல்வதாக கூறி சென்றவர் வீடு திரும்பவில்லை. விசாரித்ததில், அதே பகுதியை சேர்ந்த, 18 வயது மைனர் வாலிபர் மீது சந்தேகம் உள்ளதாக, சிறுமியின் தாய் தாரமங்கலம் போலீசில் புகார் அளித்தார்.
போலீசார் விசாரித்ததில், அண்ணன் உறவுமுறை கொண்டவருடன் சிறுமி சென்றது தெரிந்தது. போலீசார் அவர்களின் மொபைல் எண்ணை வைத்து தேடினர். அதில் இருவரும் கோவையில் இருப்பது தெரிந்தது. அங்கு சென்ற போலீசார் இருவரையும் மீட்டு, நேற்று ஸ்டேஷன் அழைத்து வந்தனர். இந்த வழக்கை ஓமலூர் அனைத்து மகளிர் போலீசார் விசாரித்து, மைனர் வாலிபர் மீது போக்சோ வழக்கு பதிந்து கைது செய்தனர். சிறுமியை ஓமலுார் காப்பகத்திற்கு அனுப்பினர்.