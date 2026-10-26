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ஊழியர் உடலை வாங்க மறுப்பு ஆலை முன் போலீஸ் குவிப்பு
ஊழியர் உடலை வாங்க மறுப்பு ஆலை முன் போலீஸ் குவிப்பு
ADDED : அக் 23, 2026 05:33 AM
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மேட்டூர்;மேச்சேரி, தெத்திகிரிப்பட்டியை சேர்ந்தவர் காண்டீபன், 43. பொட்டனேரி தனியார் ஆலையில் ஒப்பந்த ஊழியராக பணிபுரிந்தார்.
அங்கு நேற்று முன்தினம் மயங்கி விழுந்து இறந்தார்.
அவரது உறவினர்கள், நிவாரணம் வழங்கக்கோரி, உடலை சாலையில் வைத்து மறி-யலில் ஈடுபட்டனர். போலீசார் பேச்சு நடத்தியும் முடிவு ஏற்படாததால், காண்டீபன் சடலத்தை சேலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்-றனர். அங்கு நேற்றும், உறவினர்கள் உடலை பெற்றுக்கொள்ளவில்லை. அசம்பாவிதத்தை தடுக்க, தெத்திகிரிப்பட்டி மற்றும் தனியார் ஆலை நுழைவாயில் பகுதிகளில், தமிழக சிறப்பு காவல்-படை, ஆயுதப்படை, ஸ்டேஷன் போலீசார் என, 100க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.