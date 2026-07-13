போலீஸ் செய்திகள்: சேலம்

ADDED : ஜூலை 13, 2026 01:10 AM
அண்டா திருடியவர் கைது
மேட்டூர்: சேலம் கேம்ப், விநாயகர் கோவில் தெருவை சேர்ந்தவர் கந்தசாமி, 60. இவரது மனைவி சரோஜா, 58. இவர்களது மகன் உடல்நலக்குறைவால், கடந்த மாதம் இறந்துவிட்டார். இந்த துக்-கத்தில் இருந்த பெற்றோர், கோம்புரான்கரடில் உள்ள சகோதரி வீட்டுக்கு, நேற்று முன்தினம் இரவு சென்றுவிட்டு, நேற்று வீட்-டுக்கு வந்தனர். கதவு திறந்து கிடந்தது.
உள்ளே சென்று பார்த்தபோது, வெண்கல தட்டு, பித்தளை அண்டா உள்ளிட்ட பொருட்கள் திருடுபோனது தெரிந்தது. கந்த-சாமி புகார்படி, மேட்டூர் போலீசார் விசாரித்ததில், அவர் வீடு அருகே வசிக்கும், கூலித்தொழிலாளி ஹரி
கிருஷ்ணன், 27, திருடியது தெரிந்தது. அவரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.
கஞ்சா விற்றவருக்கு 'காப்பு'
நங்கவள்ளி: நங்கவள்ளி போலீசார், வனவாசி, ஆலமரம் அருகே, நேற்று முன்தினம் காலை ரோந்து சென்றனர். அப்போது பையுடன் நின்றிருந்தவரை பிடித்து விசாரித்ததில், வனவாசி, சப்-பாணிப்பட்டியை சேர்ந்த விக்னேஷ், 29, என தெரிந்தது. பையை சோதனை செய்ததில், கஞ்சா விற்க வைத்திருந்தது தெரியவந்தது. 1.1 கிலோ கஞ்சாவை
பறிமுதல் செய்த போலீசார், அவரை கைது செய்தனர்.
மொபைல் திருடன் 'வளைப்பு'
சேலம்: நாமக்கல் மாவட்டம் சீரப்பள்ளியை சேர்ந்தவர் மல்லிகா, 47. நேற்று முன்தினம் சேலம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்தார். அங்கு போர்டிகோவில் அமர்ந்திருந்த அவர், அசதியில் துாங்கி-யுள்ளார். சிறிது நேரம் கழித்து பார்த்தபோது, அவரது மடியில் இருந்த மொபைல் போனை மர்ம நபர்கள் திருடி சென்றது தெரிந்-தது.
இதுகுறித்து மல்லிகா புகார்படி, சேலம் ரயில்வே போலீசார் விசா-ரித்ததில், சிவகங்கை, காளையார் கோவிலை சேர்ந்த அந்தோனி-சாமி, 32, திருடியது தெரிந்தது. தொடர்ந்து அங்கேயே நடமாடிக்-கொண்டிருந்த அவரை கைது செய்த போலீசார், அவரிடம் இருந்து, 3 மொபைல் போன்களை மீட்டனர்.
3 குழந்தையின் தாய் விபரீதம்
ஓமலுார்: ரங்கன்பூசாரி காட்டுவளவை சேர்ந்தவர் கோவிந்தராஜ், 26. 'வெல்டிங்' தொழிலாளி. இவரது மனைவி புவனேஸ்வரி, 23. இவர்களுக்கு, 4 வயதில் பெண் குழந்தை, 8 மாதமே ஆன இரட்டை ஆண் குழந்தைகள் உள்ளனர்.
புவனேஸ்வரி அடிக்கடி மொபைல் போன் பார்த்தபடி இருந்-ததை, அவரது பெற்றோர் நேற்று முன்தினம் கண்டித்தனர். நேற்று காலை, கணவர் பால் வாங்க சென்றுவிட்டு, திரும்பி வந்தபோது, புவனேஸ்வரி துாக்கிட்ட நிலையில் இருந்தார். அவரை மீட்டு, ஓமலுார் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றபோது அவர் இறந்தது தெரிந்தது. ஓமலுார் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.