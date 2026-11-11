தீபாவளி தினத்தில் ட்ரோன் உதவியுடன் போலீசார் கண்காணிப்பு
தீபாவளி தினத்தில் ட்ரோன் உதவியுடன் போலீசார் கண்காணிப்பு
UPDATED : நவ 10, 2026 05:44 AM
ADDED : நவ 10, 2026 04:59 AM
சேலம்; சேலம் மாநகரில் குற்றச்சம்பவங்கள் தடுக்கும் வகையில், மாநகர போலீஸ் கமிஷனர் பாபு உத்தரவின்படி, தீபாவளி பண்டிகையான நேற்று முன்தினம் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.
முதல் முறையாக சேலம் மாநகரில், ட்ரோன் கேமரா மூலம் கண்காணிப்பு பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது. குறிப்பாக அழகாபுரம், அம்மாபேட்டை, சூரமங்கலம், வீராணம், கொண்டலாம்பட்டி ஆகிய இடங்களில் போலீசார் ட்ரோன் மூலம் கண்காணித்தனர். 500 அடி உயரத்தில் பறக்கும் ட்ரோன்கள் மூலம் நகரமலை அடிவாரம், அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில், உதவி கமிஷனர் அஸ்வினி, இன்ஸ்பெக்டர் சுரேஷ் பாபு தலைமையில் போலீசார் ட்ரோன் மூலம் கண்காணித்து, போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக சாலையோரம் நிறுத்தி விட்டு மது அடித்த கும்பல், சீட்டு விளையாடும் கும்பல் என குற்றச்சம்பவங்கள் நடைபெறுகிறதா என கண்காணிக்கப்பட்டது. அப்போது, சில இடங்களில் கும்பலாக அமர்ந்து மது அருந்தி கொண்டிருந்த போது, ட்ரோன் வருவதை பார்த்த கும்பல் அலறி அடித்து ஓடியது.அதே போல அம்மாபேட்டையில் எஸ்.ஐ., புவனேஸ்வரி தலைமையில் போலீசார் குமரிகிரி ஏரி, உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில், ட்ரோன் மூலம் கண்காணித்தனர். அப்போது மது அருந்தியவர்கள், சீட்டு ஆடிய கும்பலை பிடிக்க முயன்ற போது, அவர்கள் தப்பி சென்றனர். இந்த காட்சிகள் அனைத்தும் கேமராவில் பதிவாகியுள்ளது. நேற்று முன்தினம் காலை முதல், இரவு வரை போலீசார் ட்ரோன் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர்.