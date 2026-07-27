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'சிசிடிவி' கேமரா பராமரிப்பு 'கோட்டை' விடும் போலீஸ்
'சிசிடிவி' கேமரா பராமரிப்பு 'கோட்டை' விடும் போலீஸ்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 01:01 AM
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சேலம்: சேலம் மாநகர போலீசார் சார்பில் தனியார் பங்களிப்புடன் ஒவ்-வொரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் எல்லைக்குட்பட்ட முக்கிய சந்திப்பு, குடியிருப்பு வளாகங்கள், வழிபாட்டு தலங்கள் போன்ற மக்கள் நடமாட்டம் உள்ள பகுதிகளில், 100க்கும் மேற்பட்ட கண்கா-ணிப்பு கேமராக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆனால் முறையாக பராமரிக்கப்படுவதில்லை. குறிப்பாக பள்ளப்பட்டி சின்னேரி வயக்காடு பிரதான சாலையில், 'சிசிடிவி' கேமரா உடைந்து தொங்குகிறது. இதனால் அப்பகுதியில் விபத்து, குற்றச்சம்ப-வங்கள் நேர்ந்தால், தவறு செய்தவர்களை கண்டுபிடிப்பதில் சிக்கல் ஏற்படும். அதனால் போலீசார், கண்காணிப்பு கேமராக்-களை சரிசெய்வதோடு, முறையாக பராமரிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.