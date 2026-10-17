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வாகனம் மோதி காவலாளி சாவு

வாகனம் மோதி காவலாளி சாவு

UPDATED : அக் 17, 2026 04:49 AM

ADDED : அக் 17, 2026 04:18 AM

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UPDATED : அக் 17, 2026 04:49 AM ADDED : அக் 17, 2026 04:18 AM

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சேலம்; சேலம், எருமாபாளையம், நாடார் தோட்டம், மேல் பள்ளிக்கூட தெருவை சேர்ந்தவர் சந்திரன், 72. அதே பகுதியில் உள்ள பத்திரம் பெருமாள் கார்டனில் காவலாளியாக பணிபுரிந்தார்.

நேற்று காலை டீ குடிக்க, கார்டன் அருகே நடந்து சென்றபோது, அடையாளம் தெரியாத இரு சக்சர வாகனம் மோதிவிட்டு சென்றது. இதில் சம்பவ இடத்தில் சந்திரன் உயிரிழந்தார்.கிச்சிப்பாளையம் போலீசார், உடலை கைப்பற்றினர். அவரது மகன் செல்வராஜ் புகார்படி, போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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