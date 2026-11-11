/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ முனியப்பன் சுவாமிக்கு பொங்கல் வைத்தல் விழா
ADDED : நவ 10, 2026 04:53 AM
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ஆத்துார்; செல்லியம்பாளையம் மகா முனியப்பன் சுவாமிக்கு, பொங் கல் வைத்தல் விழா நடந்தது.
ஆத்துார் அருகே, செல்லியம்பாளையத்தில் மாரியம்மன், மகா முனியப்பன் கோவில் உள்ளது. இக்கோவிலில் கடந்த அக்., 23ல், காப்பு கட்டுதலு டன், தேர்த்திருவிழா தொடங்கியது. நேற்று மதியம், 2:00 மணி யளவில், முனியப்பனுக்கு ஏராளமான பக்தர்கள் பொங்கல் வைத்து வழிபாடு செய்தனர். இரவு, 7:00 மணியளவில் மாரியம்மன், முனியப்பன் சுவாமி திருவீதி உலா நடந்தது. இன்று மாரியம்மனுக்கு பொங்கல் வைத்தல் நடக்கிறது. நாளை திருக்கல்யாண உற்சவம் நடக்கிறது. மதியம், 2:00 மணியளவில், முனியப்பன் திருத்தேர் விழா நடக்கிறது. வரும் 12ல், மதியம், 2:00 மணியளவில், மாரியம்மன் தேர்த்திருவிழா நடக்கிறது.