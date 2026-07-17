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தரமற்ற உணவு வழங்கல் ஆசிரியர் மயக்கம்

தரமற்ற உணவு வழங்கல் ஆசிரியர் மயக்கம்

ADDED : ஜூலை 17, 2026 01:15 AM

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ADDED : ஜூலை 17, 2026 01:15 AM

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இடைப்பாடி: இடைப்பாடி தாலுகாவில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பில் ஈடு-பட, 120 ஆசிரியர்களுக்கு, 2ம் கட்ட பயிற்சி, இடைப்பாடி அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகத்தில் நேற்று நடந்தது. மதிய இடைவேளையில், வருவாய்த்துறை சார்பில் ஆசிரியர்களுக்கு உணவு வழங்கப்பட்டது. அதை சாப்பிட்ட, கொங்கணாபுரம், சாணாரப்பட்டி உயர்நிலை பள்ளி ஆசிரியர் மாணிக்கம், 39, மயக்கம் அடைந்தார். சக ஆசிரியர்கள், அவரை இடைப்பாடி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு, 5 மணி நேர சிகிச்சைக்கு பின் வீடு திரும்-பினார்.

உணவில் இருந்த பார்த்தீனிய செடியை சாப்பிட்டதால், அதிக ரத்த அழுத்தம் ஏற்பட்டு மயக்கம் அடைந்தது தெரிந்தது. சக ஆசி-ரியர்கள் கூறுகையில், 'தரமான உணவு வழங்கி இருந்தால் இது-போன்ற சம்பவம் நடக்காது' என்றனர்.இடைப்பாடி தாசில்தார் நாகூர் மீராஷாவிடம் கேட்டபோது, ''பார்த்தீனிய செடி இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. அது கொத்தமல்லி செடியுடன் தவறுதலாக சேர்ந்து வந்து இருக்கலாம். இருப்பினும் பாதிக்கப்பட்ட ஆசிரியர் நலமுடன் வீடு திரும்பிவிட்டார்,'' என்றார்.

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