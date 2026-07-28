/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ வரும் 31 வரை அஞ்சல் காப்பீடு குறைதீர் முகாம்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:53 AM
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சேலம்; சேலம் கிழக்கு கோட்ட தலைமை அஞ்சலகம் மற்றும் ஆத்துார் தலைமை அஞ்சலகத்தில், நேற்று தொடங்கிய அஞ்சல் ஆயுள் காப்பீடு, குறைதீர் முகாம் வரும், 31 வரை நடக்கிறது. முகாமில் பெயர், முகவரி, பிறந்த தேதி திருத்தம் செய்தல், மொபைல் எண், மின் அஞ்சல் மாற்றம் அல்லது சேர்த்தல், வாரிசு மாற்றம், பாலிசி புதுப்-பித்தல், பாலிசி முதிர்வு, கிளை தொடர்பான சந்-தேகம், பாலிசி கடன் தொடர்பான சந்தேக-ங்களுக்கு தீர்வு பெறலாம்.
காலை, 10:00 முதல், மாலை, 6:00 மணிவரை முகாம் செயல்படும். எனவே, அஞ்சல் காப்பீடு வைத்திருக்கும் அனை-வரும் தேவையான ஆவணங்களுடன், முகாமில் கலந்து கொண்டு பயன்பெறலாம். இந்த தகவலை கோட்ட முதுநிலை அஞ்சல் கண்காணிப்பாளர் கோபாலன் தெரிவித்துள்ளார்.