/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/போத்தனுார் - தர்பங்கா சிறப்பு ரயில் அறிவிப்பு
ADDED : நவ 09, 2026 12:55 AM
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சேலம்: பீகார், உ.பி., உள்ளிட்ட வட மாநிலங்களில், 4 நாள் கொண்டாடப்படும் சத் பண்டிகையை முன்னிட்டு, சிறப்பு ரயில், இன்று (9ம் தேதி) இரவு, 8:20 மணிக்கு போத்தனுார் சந்திப்பில் புறப்பட்டு, 12ம் தேதி காலை. 7:45 மணிக்கு பீகாரில் உள்ள தர்பங்கா சந்திப்பை அடைகிறது.
இது, இரவு, 9:00 மணிக்கு திருப்பூர், 9:55 மணிக்கு ஈரோடு, 11:00 மணிக்கு சேலம், மறுநாள் இரவு, 1:18க்கு ஜோலார்பேட்டையில் நின்று செல்லும், இது மேலும், காட்பாடி, பெரம்பூர், விஜயவாடா, ராஜமுந்திரி, துவ்வாடா, விஜயநகரம், பொப்பிலி, பார்வதிபுரம், ராயகடா, முனிகுடா, பலங்கிர், சம்பல்பூர், சித்தரஞ்சன், மதுபூர், ப்ரவுனி உள்ளிட்ட ஸ்டேஷன்களில் நின்று செல்லும் என, சேலம் கோட்ட ரயில்வே நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.