மின்கம்பி விழுந்து எலக்ட்ரிக் பொருட்கள் சேதம் இழப்பீடு கேட்டு அதிகாரிகளிடம் வாக்குவாதம்
மின்கம்பி விழுந்து எலக்ட்ரிக் பொருட்கள் சேதம் இழப்பீடு கேட்டு அதிகாரிகளிடம் வாக்குவாதம்
ADDED : அக் 16, 2026 03:02 AM
ஆத்துார்: நெய்வேலியில் இருந்து சேலம், இரும்பாலை மற்றும் கே.ஆர்., தோப்பூர் துணை மின் நிலைய பகுதிகளுக்கு, மின்பாதை செல்கிறது. நேற்று முன்தினம் காற்றுடன் மழை பெய்தபோது, தலைவாசல், வேப்பம்பூண்டி அருகே நடுமேடில், அந்த உயர் அழுத்த மின்பாதையின் ஒருபுற இரும்பு மின் கம்பிகள், 500 மீ.,க்கு கழன்று விழுந்தது. இதில், 7 மின் கம்பங்கள் முறிந்து விழுந்தன.
ஒரு கம்பம் கிணற்றில் விழுந்தது. மின்மாற்றி பழுதாகி, அப்பகுதியில் உள்ள, 20க்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகள், பெட்ரோல் பங்க், வணிக வளாக கடைகளில், மின்சாதன பொருட்கள், பயிர்கள் சேதமாகின.இதுகுறித்து நேற்று மின்வாரிய அலுவலர் குழுவினர் விசாரிக்க வந்தபோது, அவர்களை சூழ்ந்து மக்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு, 'மின்பாதையை சரிசெய்ய வேண்டும்; பாதிக்கப்பட்ட பயிர்கள், எலக்ட்ரானிக் பொருட்களுக்கு இழப்பீடு வழங்க வேணடும்' என வலியுறுத்தினர்.
அலுவலர்கள், 'பயிர் சேதம் குறித்து அளவீடு செய்து இழப்பீடு வழங்கப்படும். எலக்ட்ரிக் பொருட்சேதம் குறித்து, கலெக்டரிடம் மனு வழங்குங்கள். தீர்வு காணப்படும்' என்றனர்.
தொடர்ந்து இரட்டை மின்பாதை கம்பியை மீண்டும் உயர் கோபுரத்தில் ஏற்றப்பட்டு, மதியம், 3:00 மணிக்கு மேல் சரிசெய்தனர். தவிர, அப்பகுதியில் விழுந்த தாழ்வழுத்த மின் கம்பங்கள் சேதமானதால், நேற்று முன்தினம் மாலை, 6:00 முதல் நேற்று மாலை, 6:30 மணிக்கு வரை மின் வினியோகம் இல்லாமல், மக்கள் சிரமத்துக்கு ஆளாகினர்.