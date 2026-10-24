சாலை குறுக்கே விழுந்த மரம் 20 கிராமங்களில் மின்தடை
சாலை குறுக்கே விழுந்த மரம் 20 கிராமங்களில் மின்தடை
UPDATED : அக் 23, 2026 06:35 AM
ADDED : அக் 23, 2026 05:23 AM
ஏற்காடு: ஏற்காடில் நேற்று முன்தினம் காலை முதல், பனிமூட்டத்துடன் சாரல் மழை பெய்தது. தொடர்ந்து நேற்றும் மழை பெய்தது. இதனால் மதியம், 3:00 மணிக்கு, அரசு தோட்டக்கலை ஆராய்ச்சி நிலையம் அருகே, நாகலுார் செல்லும் சாலையோரம் இருந்த பழமையான வாகை மரம் வேரோடு சாய்ந்து, சாலை குறுக்கே விழுந்தது. அப்போது மின் கம்பம் மீதும் விழுந்ததால், கம்-பிகள் அறுந்து விழுந்தன. இதனால், 20க்கும் மேற்பட்ட மலைக்கிராமங்களில் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டது.
மேலும் அச்சாலை இருபுறமும், 2 கி.மீ.,க்கு மேல் வாகனங்கள் நீண்ட வரிசையில் அணிவ-குத்து நின்றன. மக்கள் மட்டுமின்றி சுற்றுலா பய-ணியரும் சிரமத்துக்கு ஆளாகினர்.இதை அறிந்து அங்கு வந்த மின்வாரிய ஊழி-யர்கள், தீயணைப்பு வீரர்கள், வனத்துறையினர், போலீசார், மரம் அறுக்கும் இயந்திர உதவியுடன், கிளைகளை அறுத்து அப்புறப்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டனர். 2 மணி நேரத்துக்கு பின், மரம் முழு-மையாக அகற்றப்பட்டது. பின் போலீசார், போக்-குவரத்து நெரிசலை சீர்செய்தனர். மேலும் அறுந்து விழுந்த மின் கம்பிகளை சீரமைக்கும் பணியில், மின் வாரிய ஊழியர்கள் ஈடுபட்டனர்.
போக்குவரத்து பாதிப்பு
குஞ்சாண்டியூர் அடுத்த மேம்பாலம் அருகே, நேற்று மாலை, 5:00 மணிக்கு, புளியமரத்தின் தண்டு பகுதி முறிந்து, மேட்டூர் - சேலம் நெடுஞ்-சாலையில் விழுந்தது. மரக்கிளைகள் மின்கம்-பத்தில் விழுந்ததால், ஒயர்கள் சேதமாகி சுற்றுப்-பகுதியில் மின்தடை ஏற்பட்டது. வாகனங்கள் தொடர்ந்து செல்ல முடியாமல் நீண்ட வரி-சையில் நின்றன. மேட்டூர் தீயணைப்பு நிலைய அலுவலர் வெங்கடேசன் தலைமையில் வீரர்கள், மரக்கிளைகளை வெட்டி அகற்றினர். தொடர்ந்து அரை மணி நேரத்துக்கு பின், போக்குவரத்து சீரா-னது.
மின்வாரியத்தினர், ஒயர்களை சீரமைத்ததால், ஒரு மணி நேரத்துக்கு பின் மின்சாரம் வினியோ-கிக்கப்பட்டது.