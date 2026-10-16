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/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/'ஸ்மார்ட் மீட்டர்' ஒப்பந்தம் ரத்து கோரி மின் தொழிற்சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம்

'ஸ்மார்ட் மீட்டர்' ஒப்பந்தம் ரத்து கோரி மின் தொழிற்சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம்

'ஸ்மார்ட் மீட்டர்' ஒப்பந்தம் ரத்து கோரி மின் தொழிற்சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : அக் 16, 2026 02:58 AM

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ADDED : அக் 16, 2026 02:58 AM

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மேட்டூர்: மின்வாரிய தொழிற்சங்கம் சார்பில், மேட்டூர் அனல்மின் நிலைய நுழைவாயில் முன், கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நேற்று காலை நடந்தது.

ஐ.என்.டி.யூ.சி., தலைவர் செல்வராஜ் தலைமை வகித்தார்.அதில் மின் உற்பத்தியை தனியாருக்கு விடும் திட்டத்தை ரத்து செய்தல்; ஊழியர்களை, 5 ஆண்டுக்கு ஒருமுறை ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணி அமர்த்தும் முறை மற்றும் ஸ்மார்ட் மீட்டர் திட்ட ஒப்பந்த அறிவிப்பை திரும்ப பெறுதல்; அரசு ஊழியர்களின் பணிக்கொடை தொகை, 20 லட்சத்தில் இருந்து, 25 லட்சம் ரூபாயாகவும், குடும்ப நல நிதி, 3 லட்சத்தில் இருந்து, 5 லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தியதை போன்று, மின்வாரிய பணியாளர்களுக்கும், 2021 செப்., 1 முதல், முன் தேதியிட்டு உயர்த்த வேண்டும் என வலியுறுத்தினர்.

தொ.மு.ச., செயலர் புகழேந்தி, மின்சார பிரிவு அண்ணா தொழிற்சங்க மாநில தலைவர் சம்பத்குமார், சி.ஐ.டி.யூ., செயலர் செந்தில்வேலன், மத்திய அமைப்பு கிளை தலைவர் சண்முகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு தொழிற்சங்க நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.

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