நண்பரின் 13 வயது மகள் கர்ப்பம் கொடூரனுக்கு சாகும் வரை சிறை
நண்பரின் 13 வயது மகள் கர்ப்பம் கொடூரனுக்கு சாகும் வரை சிறை
UPDATED : அக் 24, 2026 12:52 AM
ADDED : அக் 24, 2026 12:48 AM
சேலம்: நண்பரின், 13 வயது மகளின் வாயில் துணியை அடைத்து, பலாத்காரம் செய்து கர்ப்பமாக்கிய காமக்கொடூரனுக்கு, சாகும் வரை சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.
சேலம், மஜ்ரா கொல்லப்பட்டியை சேர்ந்த பெயின்டர் ஞானமூர்த்தி, 43. இவர், உடன் பணிபுரியும் நண்பர் வீட்டுக்கு அடிக்கடி சென்று வந்தார். 2022ல், நண்பர், அவரது மனைவி வேலைக்கு சென்ற நிலையில், அவரது, 13 வயது மகள் மட்டும் வீட்டில் இருந்தார்.
அப்போது அங்கு சென்ற ஞானமூர்த்தி, வீட்டின் பின் வழியே சென்று கதவை தாழிட்டுக்கொண்டு, சிறுமி வாயில் துணியை அடைத்து பலாத்காரம் செய்துள்ளார்.
‘இதுகுறித்து பெற்றோரிடம் கூறினால், அவர்களை கொலை செய்து விடுவேன்’ என, மிரட்டியுள்ளார். சிறுமி பயந்து பெற்றோரிடம் தெரிவிக்கவில்லை. இதை சாதகமாக பயன்படுத்திய ஞானமூர்த்தி, சிறுமி தனியே இருக்கும்போது அடிக்கடி சென்று பலமுறை பலாத்காரம் செய்துள்ளார். சிறுமி கர்ப்பமடைந்தார்.
சூரமங்கலம் மகளிர் போலீசார், ஞானமூர்த்தியை கைது செய்தனர். சேலம் போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றம், ஞானமூர்த்திக்கு சாகும் வரை சிறை, 2 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து, நேற்று உத்தரவிட்டது.