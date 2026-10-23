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கர்ப்பமான மாணவிக்கு திருமணம்: 4 பேர் மீது 'போக்சோ'
கர்ப்பமான மாணவிக்கு திருமணம்: 4 பேர் மீது 'போக்சோ'
ADDED : அக் 02, 2026 03:21 AM
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ஆத்துார்: தலைவாசலை சேர்ந்தவர், 17 வயது இளம் பெண். இவர் அரசு பள்ளியில், பிளஸ் 2 படித்தார்.
இவர், கள்ளக்குறிச்சியில் உள்ள பாட்டி வீட்டுக்கு சென்றபோது, அப்பகுதியை சேர்ந்த, 22 வயது இளைஞருடன் பழக்கம் ஏற்பட்டது.இதில் மாணவி கர்ப்பமானதால், கடந்த ஆகஸ்டில் இரு குடும்பத்தினரும் சேர்ந்து திருமணம் செய்து வைத்தனர். நேற்று முன்தினம், தலைவாசல் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் பரிசோதனை செய்தபோது, ரத்தம் குறைவாக இருந்தது. இதனால் சேலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர்.அங்கு, 17 வயது இளம்பெண் கர்ப்பமாக இருப்பது குறித்து, ஆத்துார் மகளிர் போலீசாருக்கு தகவல் அளித்தனர். பின் இளம்பெண் புகார்படி, கணவர், அவரது பெற்றோர், இளம்பெண்ணின் தாய் என, 4 பேர் மீது, குழந்தை திருமணம், போக்சோ வழக்குப்பதிந்து, போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.