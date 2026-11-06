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த.வெ.க., சார்பில் 20 பேருக்கு இனிப்பு, சேலை வழங்கல்
த.வெ.க., சார்பில் 20 பேருக்கு இனிப்பு, சேலை வழங்கல்
ADDED : நவ 06, 2026 01:28 AM
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பனமரத்துப்பட்டி: த.வெ.க., சார்பில், நாழிக்கல்பட்டி ஊராட்சி துாய்மை பணியாளர் உள்பட, 20 பேருக்கு தீபாவளி பரிசு வழங்கும் விழா நேற்று நடந்தது.
வடக்கு ஒன்றிய செயலர் முருகன், இனிப்பு, வேட்டி, சட்டை, சேலை வழங்கினார். மாவட்ட மாணவரணி அமைப்பாளர் சந்தோஷ்குமார், மகளிர் அணி நிர்வாகி ஜெயந்தி, நிர்வாகிகள் குமார், கணேசன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.