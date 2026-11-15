/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ தனியார் நிறுவன ஊழியர் மருத்துவருடன் தஞ்சம்
ADDED : நவ 14, 2026 04:23 AM
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ஓமலுார்; ஓமலுார் அருகே முத்துநாயக்கன்பட்டி, கலர்பட்டியை சேர்ந்தவர் ஹரிதர்ஷினி, 26. ேஹாமியோபதி மருத்துவர். அதே பகுதியை சேர்ந்தவர் தமிழ்செல்வன், 27. ஓசூரில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் பணிபுரிகிறார். இருவரும் காதலித்த நிலையில், கடந்த, 10ல், ஹரிதர்ஷினி வீட்டை விட்டு வெளியேறி, ஓசூர் சென்று தமிழ்செல்வனை திருமணம் செய்து கொண்டார்.
நேற்று முன்தினம், ஹரி தர்ஷினியை காணவில்லை என, அவரது பெற்றோர், ஓமலுார் போலீசில் புகார் அளித்தனர். இந்நிலையில் காதல் ஜோடி, பாதுகாப்பு கேட்டு நேற்று சேலம் எஸ்.பி., அலுவலகத்தில் தஞ்சம் அடைந்தனர். அங்கிருந்த போலீசார், அவர்களை, ஓமலுார் ஸ்டேஷனுக்கு அனுப்பினர். தொடர்ந்து இரு வீட்டு பெற்றோரிடம் பேச்சு நடத்திய போலீசார், தமிழ்செல்வனுடன் ஹரி தர்ஷினியை அனுப்பிவைத்தனர்.