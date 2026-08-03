/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ ஆறுநாட்டு வேளாளர் சார்பில் 50 மாணவருக்கு பரிசு
ADDED : ஆக 03, 2026 01:38 AM
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சேலம்: சேலம் ஆறு நாட்டு வேளாளர் சங்கம் சார்பில், சீலநாயக்கன்பட்-டியில் உள்ள அதன் திருமண மண்டபத்தில், 83ம் ஆண்டு கல்வி பரிசளிப்பு விழா நேற்று நடந்தது. மாவட்ட தலைவர் பெரியசாமி தலைமை வகித்தார்.
அதில், 2025 - 26ம் கல்வி ஆண்டில், 10, பிளஸ் 2 பொதுத்-தேர்வில் அதிக மதிப்பெண் பெற்ற, 50 மாணவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. தற்போது படித்து வரும், 75 மாணவர்களுக்கும் கல்வி உதவி தொகைகள் வழங்கப்பட்டன. ஏற்பாடுகளை, மாவட்ட செயலர் ஹரிஹரன், பொருளாளர் குணசீலன் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் செய்திருந்தனர்.