போராட்டம் வாபஸ்: மாநில தலைவர் அறிவித்தும் பத்திர நகல் எழுதுவோர் 2ம் நாள் பணி புறக்கணிப்பு
போராட்டம் வாபஸ்: மாநில தலைவர் அறிவித்தும் பத்திர நகல் எழுதுவோர் 2ம் நாள் பணி புறக்கணிப்பு
ADDED : நவ 12, 2026 01:32 AM
ஓமலுார்: பதிவுத்துறை சார்பில் காகிதமில்லா, நேரில் வரத்தேவையற்ற பதிவு நடை
முறைகள் அமல்படுத்தப்பட்டது மற்றும் மாதிரி பதிவு மையம்(மாடல் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஹப்) அமைக்க ஒப்பந்தம் கோரப்பட்டுள்ளதை கண்டித்து, தமிழ்நாடு பத்திரம் நகல் எழுதுவோர் சங்கத்தினர், இரு நாள் பணி புறக்கணிப்பு போராட்டத்தை நேற்று முன்தினம் தொடங்கினர்.
அன்று இரவே, மாநில நிர்வாகிகள், பதிவுத்துறை அதிகாரிகளிடம் பேச்சு நடத்தி, போராட்டம் வாபஸ் பெறப்பட்டது என, அச்சங்க மாநில தலைவர் பத்மநாபன், 'வாட்ஸாப்' குழு மூலம்
அறிவித்தார்.
ஆனால், மாவட்ட நிர்வாகிகள் கருத்தை கேட்காமல், தன்னிச்சையாக முடிவெடுத்ததாக கூறி, பல மாவட்டங்களில் அலுவலகம் மட்டும் திறக்கப்பட்ட நிலையில், பத்திரம் எழுதாமல், 2ம் நாளாக நேற்று போராட்டம் நடந்தது. குறிப்பாக சேலம் மாவட்டம் ஓமலுார் சார் - பதிவாளர் அலுவலகத்தில், நேற்று, 2 பத்திரம் மட்டும் பதிவுக்கு வந்திருந்தது. ஆன்லைன் மூலம் பத்திரம் வரவில்லை.
இதுகுறித்து சேலம் மாவட்ட பொருளாளர் பார்த்த சாரதி கூறுகையில், ''மாவட்டத்தில் பதிவு பெற்ற பத்திர நகல் எழுதுவோர், 250 பேர் உள்ளனர். வக்கீல் மூலம் கையெழுத்து பெற்ற பத்திர பதிவு செய்வோர், 2,000 பேர் உள்ளனர். அரசுடன் என்ன பேச்சு நடந்தது என, மாநில நிர்வாகிகள் முறையாக தெரிவிக்காததால், சேலம், கோவை உள்பட பல மாவட்டங்களில் அலுவலகம் மட்டும் திறக்கப்பட்டது. பத்திரம் எழுதாமல் போராட்டம் நடந்தது,'' என்றார்.