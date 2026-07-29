பயிர் கடன் முழு தள்ளுபடி கோரி ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:59 AM
இடைப்பாடி; கூட்டுறவு சங்கங்களில் விவசாயிகள் வாங்கிய பயிர் கடன் முழுவதையும் தள்ளுபடி செய்தல்; பால் கொள்முதல் விலையை, லிட்டருக்கு, 20 ரூபாய் உயர்த்தி தரக்கோரி, விவசாயிகள், பால் உற்பத்தியாளர்கள், பூலாம்பட்டி பஸ் ஸ்டாண்ட் பகுதியில் நேற்று ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர். தமி-ழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்க தலைவர் சண்-முகசுந்தரம் தலைமை வகித்தார்.
அதில் சங்க நிறுவனர் ஈசன் முருகசாமி பேசு-கையில், ''தஞ்சாவூரில் நடந்த தேர்தல் பிரசாரத்-தின்போது, கூட்டுறவு சங்கங்களில், 22 லட்சம் விவசாயிகள் வாங்கிய கடன் தள்ளுபடி செய்யப்-படும் என, த.வெ.க., தலைவர் ஜோசப் விஜய் அறிவித்திருந்தார். தற்போது அதை செய்யாமல் அரைகுறையாக தள்ளுபடி செய்துள்ளார். தற்-போது சட்டசபை கூட்டம், வேளாண் பட்ஜெட் வர-வுள்ளது. அதுவரை பொறுத்திருப்போம். அப்போதும் கடன் தள்ளுபடி செய்யவில்லை என்றால் அடுத்த கட்ட போராட்டம் நடத்துவோம். அதேபோல் அண்டை மாநிலங்களில் உள்ளது போன்று, பால் கொள்-முதல் விலையை உயர்த்தி தரவேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
தமிழக கள் இயக்க தலைவர் நல்லசாமி பேசு-கையில், ''கள்ளுக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள தடையை நீக்க வேண்டும்,'' என்றார்.
தொடர்ந்து அங்கிருந்து, பூலாம்பட்டி தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு சங்கம் வரை, ஊர்வலமாக சென்று, அதன் அலுவலர்களிடம் மனு அளித்-தனர்.
பொதுச்செயலர் முத்துவிஸ்வநாதன், ஒருங்கி-ணைப்பாளர் நல்லாகவுண்டர், மாநில துணை தலைவர் முத்துசாமி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்-றனர்.