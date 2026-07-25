ஆக்கிரமிப்பை அகற்றி சாலை அமைக்கக்கோரி மறியல்

ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:17 AM
ஓமலுார்; வி.சி., கட்சி சார்பில், சேலம் மாவட்டம் ஓமலுார் அருகே வெள்ளாளப்பட்டி பஸ் ஸ்டாப்பில், நேற்று காலை, 9:30 மணிக்கு, சாலை மறியல் நடந்தது. ஓமலுார் கிழக்கு ஒன்றிய செயலர் பாக்-கியராஜ் தலைமை வகித்தார்.
வெள்ளாளப்பட்டி காய்கறி சந்தை முதல் மயானம் வரை உள்ள சாலை ஆக்கிரமிப்பை அகற்றி தார்ச்சாலை அமைத்தல்; சந்தை வளா-கத்தில் ஜவஹர்லால் வேலை வாய்ப்பு வறுமை ஒழிப்பு திட்டத்தில் கட்டப்பட்டிருந்த வணிக வளாக கடையை இடித்து விட்டு, மீண்டும் கட்-டித்தர வலியுறுத்தினர்.கருப்பூர் போலீசார் பேச்சு நடத்தியபோது, ஒன்-றிய அதிகாரிகள் வர வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தனர். தொடர்ந்து ஓமலுார் பி.டி.ஓ., உமா-சங்கர், கருப்பூர் ஆர்.ஐ., அசோக்குமார் வந்து, பேச்சு நடத்தினர்.
அப்போது அளவீடு செய்து ஆக்கிரமிப்பு அகற்றி தார்சாலை அமைக்கப்படும்; வணிக வளாக கடை குறித்து ஆலோசிக்கப்படும் என தெரிவித்தனர்.
இதனால் மறியலை கைவிட்டனர். இச்சம்ப-வத்தால் ஒரு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்-கப்பட்டது.