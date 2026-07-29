மருத்துவ காப்பீடு திட்ட குறைகளை களையக்கோரி ஆர்ப்பாட்டம்
மருத்துவ காப்பீடு திட்ட குறைகளை களையக்கோரி ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:01 AM
சேலம்; தமிழ்நாடு அரசு அனைத்து துறை ஓய்வூதியர் சங்கம் சார்பில், சேலம், கோட்டை மைதா-னத்தில் ஆர்ப்பாட்டம் நேற்று நடந்தது. ஆட்டை-யாம்பட்டி கிளை தலைவர் வெங்கடாஜலம் தலைமை வகித்தார்.
மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் கோவிந்தசாமி பேசுகையில், ''தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள மருத்துவ காப்பீடு திட்ட அரசாணையில் பல்-வேறு முரண்பாடுகள், குறைகள் உள்ளன. இவற்றை அரசுத்துறை ஊழியர்கள், சங்ககளை அழைத்து பேசி தீர்வு காண வலியுறுத்தி, ஆர்ப்-பாட்டம் நடக்கிறது,'' என்றார்.தொடர்ந்து அஸ்தம்பட்டி, அம்மாபேட்டை, சூர-மங்கலம், சேலம் நகரம், ஆட்டையாம்பட்டி கிளைகள், காப்பீடு பிரீமியம், 497ல் இருந்து, 644 ரூபாயாக உயர்வு உள்ளிட்ட மருத்துவ காப்பீடு திட்ட குறைபாடுகளை களையக்கோரி கோஷம் எழுப்பினர். பல்வேறு அரசு துறைகளின் ஓய்வூ-தியர் சங்க நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.
அதேபோல் ஓய்வூதியம், சுகாதார காப்பீடு திட்-டத்துக்கு புது அரசாணை வெளியிடக்கோரி, மேட்டூர் வட்ட கிளை சார்பில் தாலுகா அலுவ-லகம் முன் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. தலைவர் பூப-திராஜன் தலைமையில், 50க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர்.
ஓமலுார் தாசில்தார் அலுவலகம் முன், ஓமலுார் வட்ட கிளை தலைவர் மணி தலைமையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. அதில், மாவட்ட அளவில் குறைதீர் குழு பரிந்துரைத்த தொகையை முழு-மையாக வழங்குதல் உள்பட, 7 அம்ச கோரிக்-கையை வலியுறுத்தினர். 40 பேர் பங்கேற்றனர். ஆத்துார் தாலுகா அலுவலகம் முன், வட்ட தலைவர் சுந்தரராஜன் தலைமையில் ஆர்ப்-பாட்டம் நடந்தது. மாவட்ட இணை செயலர் பாலாஜி, வட்ட செயலர் செல்வம் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.