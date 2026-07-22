/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ அமைச்சர் பதவி விலக ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 22, 2026 05:31 AM
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சேலம்:அனைத்திந்திய
மாணவர் பெருமன்றம், அனைத்திந்திய இளைஞர் பெருமன்றம் சார்பில், சேலம்,
கோட்டை ஸ்டேட் வங்கி முன், ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. இளைஞர்
பெருமன்ற மாவட்ட தலைவர் ராஜேஷ் தலைமை வகித்தார்.
அதில் நீட் தேர்வு
முறைகேடுக்கு பொறுப்பேற்று, மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர
பிரதான் பதவி விலக வேண்டும்; டில்லியில் போராடுபவர்கள் மீது
தாக்குதல் நடத்திய மத்திய அரசுக்கு கண்டனம் தெரிவித்து கோஷம்
எழுப்பினர். மாணவர் பெருமன்ற மாவட்ட தலைவர் நேதாஜி, இளைஞர் பெருமன்ற
மாவட்ட செயலர் ரமேஷ் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.